بالآلاف.. ضبط مخالفات بمترو الأنفاق وسرقة تيار كهرباء

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية من جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وفي هذا الإطار، ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 3068 قضية متنوعة في مجال مكافة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، خلال حملة لضبط المخالفات التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13245 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وكذا ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات 287 قضية متنوعة خلال حملة لمكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة.