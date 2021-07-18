التنمية المحلية تتابع التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة في سوهاج

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تابعت وزارة التنمية المحلية، التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة بسوهاج، قبل استلامه بصفة نهائية.

وقال بيان صحفي الأحد، إن المتابعة تأتي في اطار تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتأكيد على المتابعة الميدانية للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية.

وقام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بإطلاق بدء التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة أعلى السكة الحديد بوسط مدينة سوهاج، قبل استلامه بصفة نهائية من الشركة المنفذة.

جدير بالذكر أن المشروع يتكلف 304 ملايين جنيه، ويهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الازدحام المروري بمنطقة العروبة ونفق الثقافة، وشارع الشهيد، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.