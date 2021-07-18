أخبار عاجلة

الإسكان: جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا تنمويًا بمحافظة مطروح بتكلفة 2.85 مليار جنيه -
7 أغسطس بدء اختبارات القدرات بجامعة المنيا داخل 7 كليات ومعهد (تفاصيل) -
"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة -
"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو" -
«وصلة مزاح».. اعترافات سيدتين بالتعدي على رجل بـ «فيديو التنمر» في الحسين -
رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ -
الدبلومات الفنية 2021.. موعد امتحانات الدور الثاني ورسوم التظلمات ورابط النتيجة -
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا -
وزيرة البيئة: إنخفاض ‏مؤشر جودة الهواء نتيجة تأثير العوامل الجوية.. والتحسن الثلاثاء -
«شعراوي» يتابع مع محافظ القاهرة منظومة المخلفات والمشروعات القومية والسيولة المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

درة تنتظر عرض الكاهن في سبتمبر

Print
درة تنتظر عرض الكاهن في سبتمبر درة تنتظر عرض الكاهن في سبتمبر

لاقتراحات اماكن الخروج

تنتظر الممثلة درة عرض فيلمها الجديد «الكاهن» في شهر سبتمبر القادم، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ويشاركها البطولة كل من النجوم جمال سليمان وحسين فهمي ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب.

كانن درة في تسلمت مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة جائزة أيقونة الموضة العربية. وذلك بعد حضورها عدد من فعاليات مهرجان كان وحفل توزيع جوائز شوبارد Chopard trophy للسينمائيين الواعدين بحضور أعضاء لجنة تحكيم المهرجان التي يرأسها المخرج الأمريكى سبايك لي إضافة إلى نجوم فرنسين وأوروبيين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تحرير 25 محضرًا في حملة تموينية على محال مدينة بلطيم

تحرير 25 محضرًا في حملة تموينية على محال مدينة بلطيم

وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎ (صور)

وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎ (صور)

الإسكان: جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا تنمويًا بمحافظة مطروح بتكلفة 2.85 مليار جنيه

الإسكان: جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا تنمويًا بمحافظة مطروح بتكلفة 2.85 مليار جنيه

7 أغسطس بدء اختبارات القدرات بجامعة المنيا داخل 7 كليات ومعهد (تفاصيل)

7 أغسطس بدء اختبارات القدرات بجامعة المنيا داخل 7 كليات ومعهد (تفاصيل)