درة تنتظر عرض الكاهن في سبتمبر

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تنتظر الممثلة درة عرض فيلمها الجديد «الكاهن» في شهر سبتمبر القادم، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ويشاركها البطولة كل من النجوم جمال سليمان وحسين فهمي ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب.

كانن درة في تسلمت مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة جائزة أيقونة الموضة العربية. وذلك بعد حضورها عدد من فعاليات مهرجان كان وحفل توزيع جوائز شوبارد Chopard trophy للسينمائيين الواعدين بحضور أعضاء لجنة تحكيم المهرجان التي يرأسها المخرج الأمريكى سبايك لي إضافة إلى نجوم فرنسين وأوروبيين.