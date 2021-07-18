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مركز العمليات الموحدة يتلقى بلاغات الحجاج بلغات متعددة في ثوان محدودة

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مركز العمليات الموحدة يتلقى بلاغات الحجاج بلغات متعددة في ثوان محدودة مركز العمليات الموحدة يتلقى بلاغات الحجاج بلغات متعددة في ثوان محدودة
وفق تسلسل إجرائي خاصة في موسم الحج الذي يعمل به المئات من الشباب

مركز العمليات الموحدة يتلقى بلاغات الحجاج بلغات متعددة في ثوان محدودة

خلال خمس ثوانٍ وأقل، سيتمكّن الحاج من التبليغ عن أي حادث أمني أو خدمي أو إسعافي عبر الرقم 911، وتصل تفاصيل بلاغه في أقل من دقيقة للجهات المعنية بتلقي البلاغ، للتعامل معه بشكل سريع وعملي.

كل ذلك يتم وفق تسلسل إجرائي يضطلع به مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، خاصة في موسم الحج الذي يعمل به المئات من الشباب والفتيات من كل القطاعات العسكرية و المدنية ويتلقون البلاغات بالعديد من اللغات الحية، حيث يقدّم المركز خدماته للمستفيدين بقدرات تقنية وبشرية عالية، تمكن من تلقى المئات من الاتصالات في آن واحد دون أن يؤثر ذلك على السقف العالي لمعايير الجودة المطبقة في المركز، ويضم صالات متخصصة لتلقي البلاغات تستوعب المئات من مستقبلي البلاغات.

ويعمل المركز على بناء نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، من خلال الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة وتوفيرها للجهات الأمنية، وتوحيد قواعد البيانات، مما يوفر معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، حيث يشارك في المركز كافة قطاعات الأمن العام والدفاع المدني إلى جانب مشاركة الجهات الخدمية كالصحة والهلال الأحمر والمياه والكهرباء والنقل والحج، وذلك لتسخير خدماتها لضيوف الرحمن على أكمل وجه وفق معايير في ضبط جودة الأداء في ‏جميع الخدمات المقدمة بما يتوافق مع اهداف رؤية المملكة 2030.

ويضم المركز قاعات للمراقبة التلفزيونية تقوم على ملاحظة أي كثافة بشرية أو مرورية بكاميرات عالية الدقة، يتابعها متخصصون لتحليلها والتعامل معها وتمرير المعلومات اللازمة للجهات المعنية بالعديد من اللغات العالمية كالإنجليزية والفرنسية والاوردو والإندونيسية والماليزية والألمانية، لتسهيل التواصل بمن لا يستطيع التحدث باللغة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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