أخبار عاجلة

الإسكان: جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا تنمويًا بمحافظة مطروح بتكلفة 2.85 مليار جنيه -
7 أغسطس بدء اختبارات القدرات بجامعة المنيا داخل 7 كليات ومعهد (تفاصيل) -
"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة -
"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو" -
«وصلة مزاح».. اعترافات سيدتين بالتعدي على رجل بـ «فيديو التنمر» في الحسين -
رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ -
الدبلومات الفنية 2021.. موعد امتحانات الدور الثاني ورسوم التظلمات ورابط النتيجة -
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا -
وزيرة البيئة: إنخفاض ‏مؤشر جودة الهواء نتيجة تأثير العوامل الجوية.. والتحسن الثلاثاء -
«شعراوي» يتابع مع محافظ القاهرة منظومة المخلفات والمشروعات القومية والسيولة المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس

Print
الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس
حمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتبعاته وتداعياته

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد الجاري حاليًا، باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى اليوم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق البلدة القديمة أمام الفلسطينيين، وضرورة وضع حد لهذه السياسات والانتهاكات الإسرائيلية.
وحمّلت الجامعة العربية في بيان اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتبعاته وتداعياته، مؤكدة ضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس بشأن الحرم القدسي والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها .
وأدان البيان بأشد العبارات هذا التصعيد الإسرائيلي البالغ الخطورة بهذه الهجمة الشرسة على الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومقدساتهم وما يتعرض له الحرم القدسي الشريف في هذا الوقت من استباحة وتدنيس بقرار رسمي إسرائيلي معلن.
وقال: إن مواصلة المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة صباح اليوم، بقرار ودعم معلن من سلطة الاحتلال ورئيس الإسرائيلية "بينيت"، وتحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، يؤكد استمرار محاولات فرض السيطرة السياسية على الحرم القدسي ومحاولات تقسيمه وتهويده في هذه الأيام الفضيلة للمسلمين، قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك إمعانًا في استفزاز مشاعر المسلمين والاستهتار بعقيدتهم ومقدساتهم، وإصراراً على الدعوة ودفع المنطقة برمتها إلى حرب دينية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة