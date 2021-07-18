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رئيس بلدية بيشة يوجه بتغريم 4 مسالخ بالحد الأعلى من الغرامات

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أصدرت ١٤٦ إشعارًا ومخالفة خلال ذي الحجة وأغلقت ٣٩ محلًّا

رئيس بلدية بيشة يوجه بتغريم 4 مسالخ بالحد الأعلى من الغرامات

وجّه رئيس بلدية بيشة، علي بن سعيد آل جلبان، بتغريم مستثمر مسلخ البلدية النموذجي، وثلاثة مسالخ أخرى بالحد الأعلى من الغرامات، لعدم جودة النظافة، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات، وأن البلدية لن تتهاون مع كل ما يمس هذا الشأن، ومن يثبت إخلاله بالتزاماته أو مخالفته .

جاء ذلك خلال جولات البلدية المفاجئة على المسالخ والملاحم وصوالين الحلاقة؛ للاطلاع على جاهزيتها وسير العمل في تلك المنشآت ضمن خطط البلدية التي تم وضعها مسبقاً.

وقد أوضح رئيس البلدية، أن الجولات التي نفّذتها البلدية منذ بداية شهر ذي الحجة حتى تاريخه شهدت إصدار ١٤٦ إشعارًا ومخالفة، وإغلاق ٣٩ محلًّا لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية النظامية .

ودعا "آل جلبان" المواطنين والمقيمين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، والدخول عبر التطبيق الذي تم إطلاقه أخيرًا لحجز موعد لذبح الأضحية، والذي تم العمل به كأحد الإجراءات الوقائية، إضافة إلى الاستفادة من المطابخ التي تم السماح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية.

رئيس بلدية بيشة يوجه بتغريم 4 مسالخ بالحد الأعلى من الغرامات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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