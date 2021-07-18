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الإسكان: جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا تنمويًا بمحافظة مطروح بتكلفة 2.85 مليار جنيه
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:31 صباحاً
7 أغسطس بدء اختبارات القدرات بجامعة المنيا داخل 7 كليات ومعهد (تفاصيل)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:31 صباحاً
"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:23 صباحاً
"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو"
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:23 صباحاً
«وصلة مزاح».. اعترافات سيدتين بالتعدي على رجل بـ «فيديو التنمر» في الحسين
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
الدبلومات الفنية 2021.. موعد امتحانات الدور الثاني ورسوم التظلمات ورابط النتيجة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
وزيرة البيئة: إنخفاض مؤشر جودة الهواء نتيجة تأثير العوامل الجوية.. والتحسن الثلاثاء
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
«شعراوي» يتابع مع محافظ القاهرة منظومة المخلفات والمشروعات القومية والسيولة المرورية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:15 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
سانا: طائرة مسيرة أمريكية تقصف شاحنة نقل الأغذية في ريف دير الزور
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 يوليو 2021 03:02 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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