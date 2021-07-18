كارتيرون يتحفظ على صفقة مهاجم الأهلي

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تحفظ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على التعاقد مع عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش، ورغم الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل عن طريق فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة لكن كارتيرون تحفظ على الصفقة.
ويضع كارتيرون الأولوية بالنسبة له على صعيد المهاجمين المحليين بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال الموسم المقبل بجانب التعاقد مع مهاجم أجنبي وحال تعثر الاتفاق مع حسام حسن فعمرو جمال يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة له.
وأثنى مدرب الزمالك على مستوى حسام حسن ويرى بأنه مهاجم مميز ويجمع بين الإجادة في ضربات الرأس والاحتكاكات القوية بالإضافة إلى اللعب على الأرض بشكل مميز.
ويضع كارتيرون على رأس أولوياته في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم بسبب النقص الذي يعانيه الفريق في هذا المركز.