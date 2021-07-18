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كارتيرون يتحفظ على صفقة مهاجم الأهلي

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كارتيرون يتحفظ على صفقة مهاجم الأهلي كارتيرون يتحفظ على صفقة مهاجم الأهلي

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تحفظ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على التعاقد مع عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش، ورغم الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل عن طريق فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة لكن كارتيرون تحفظ على الصفقة.

ويضع كارتيرون الأولوية بالنسبة له على صعيد المهاجمين المحليين بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال الموسم المقبل بجانب التعاقد مع مهاجم أجنبي وحال تعثر الاتفاق مع حسام حسن فعمرو جمال يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة له.

وأثنى مدرب على مستوى حسام حسن ويرى بأنه مهاجم مميز ويجمع بين الإجادة في ضربات الرأس والاحتكاكات القوية بالإضافة إلى اللعب على الأرض بشكل مميز.

ويضع كارتيرون على رأس أولوياته في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم بسبب النقص الذي يعانيه الفريق في هذا المركز.

المصرى اليوم

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