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10 إنجازات ضخمة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

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10 إنجازات ضخمة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 10 إنجازات ضخمة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

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نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك جراف يوضح جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء العالمية على مدار 6 سنوات.

ووفقا للفيديو، قدمت الأمانة العامة لدور الإفتاء برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وأمينها العام الدكتور إبراهيم نجم، 6 سنوات من المشروعات والمبادرات ومواجهة التحديات الإفتائية. وقدمت الأمانة العامة لدور الإفتاء أكثر من 20 مبادرة و30 منتجًا علميًا لمحاربة التطرف، و5 مؤتمرات عالمية جمعت مفتي العالم.

وتستعد الأمانة العامة لدور الإفتاء العالمية تدشين مكاتب تمثيلية في مختلف القارات لخدمة العالم الإسلامي، ونشرت 26 عدد من «جسور» التي تعد لسان الأمانة العامة الناطق بوسطية الإعلام الديني. وأنشأت أول منصة إلكترونية شاملة للولوج إلى العالم الرقمي، وتطبيق Fatwa Pro الموجه لتقديم الدعم الإفتائي للجاليات المسلمة في الغرب لتحصينهم من منصات الإفتاء المتطرفة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى.

وتدشين «مركز سلام» الأقوى عالميًا في دراسات التطرف والإرهاب، و«المعلمة المصرية» أكبر موسوعة فقهية ٤٠ مجلدا صدر منها ٢٢ حتى الآن.

المصرى اليوم

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