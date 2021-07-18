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إنشاء محطة تحلية مياه فى قرية الشلاق بالشيخ زويد

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إنشاء محطة تحلية مياه فى قرية الشلاق بالشيخ زويد إنشاء محطة تحلية مياه فى قرية الشلاق بالشيخ زويد

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انتهت شركة أبناء سيناء للتجارة العامة والمقاولات من إنشاء محطة لتحلية المياه في قرية الشلاق بالشيخ زويد، وتسليمها للجهات المعنية لتشغيلها في خدمة القرية.

وأشار بيان للشركة، إلى الانتهاء من اقامة المحطة وتجهيزها بمشتملاتها، وذلك ضمن جهود دعم صمود أهالى سيناء .

وأضاف البيان أن محطة تحلية المياه في قرية الشلاق بالشيخ زويد توفر كمية مياه للشرب بحد أدنى 100 متر مكعب في اليوم لتأمين حياة أفضل لأهالى القرية، حيث تضم بئر، خزان بطاقة 20 مترا مكعبا، طلمبة 20 حصانا، مواتير خارج المحطة لضخ المياه، لوحة توزيع كهرباء، مثبت للتيار، خط مياه، خزان مياه داخل المحطة بطاقة 1000 لترا، وخط صرف للمحطة بطول 120 مترا .

المصرى اليوم

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