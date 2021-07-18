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قبل العيد «رقابة من حديد» على أمان المعديات النهرية في المنيا

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قبل العيد «رقابة من حديد» على أمان المعديات النهرية في المنيا قبل العيد «رقابة من حديد» على أمان المعديات النهرية في المنيا

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بمتابعة كافة المعديات النهرية سواء العامة أو الخاصة، للتأكد من صلاحيتها وأدوات الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية نظرًا للاستخدام المكثف وزيادة عدد الرحلات في أيام عيد الأضحى.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة بالمرور على المعديات للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لأستقبال المواطنين في عيد الأضحى، وتم المرور على معديات ومرسي بنى حسن الشروق .

تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، المعديات بقرية تل بنى عمران، للتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات وكذلك متابعة الإيرادات.

المصرى اليوم

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