قبل العيد «رقابة من حديد» على أمان المعديات النهرية في المنيا

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بمتابعة كافة المعديات النهرية سواء العامة أو الخاصة، للتأكد من صلاحيتها وأدوات الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية نظرًا للاستخدام المكثف وزيادة عدد الرحلات في أيام عيد الأضحى.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة بالمرور على المعديات للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لأستقبال المواطنين في عيد الأضحى، وتم المرور على معديات ومرسي بنى حسن الشروق .
تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، المعديات بقرية تل بنى عمران، للتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات وكذلك متابعة الإيرادات.