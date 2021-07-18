أخبار عاجلة

الإسكان: جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا تنمويًا بمحافظة مطروح بتكلفة 2.85 مليار جنيه -
7 أغسطس بدء اختبارات القدرات بجامعة المنيا داخل 7 كليات ومعهد (تفاصيل) -
"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة -
"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو" -
«وصلة مزاح».. اعترافات سيدتين بالتعدي على رجل بـ «فيديو التنمر» في الحسين -
رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ -
الدبلومات الفنية 2021.. موعد امتحانات الدور الثاني ورسوم التظلمات ورابط النتيجة -
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا -
وزيرة البيئة: إنخفاض ‏مؤشر جودة الهواء نتيجة تأثير العوامل الجوية.. والتحسن الثلاثاء -
«شعراوي» يتابع مع محافظ القاهرة منظومة المخلفات والمشروعات القومية والسيولة المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بعيد الأضحى

Print
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بعيد الأضحى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

دعا شيخ الأزهر جميع المسلمين؛ لاغتنام هذ المناسبة المباركة في تعزيز روح الإخاء والتسامح والتكافل، وإدخال السرور على البيوت، وتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين والمرضى.

أكد شيخ الأزهر أن المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)