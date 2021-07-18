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تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

دعا شيخ الأزهر جميع المسلمين؛ لاغتنام هذ المناسبة المباركة في تعزيز روح الإخاء والتسامح والتكافل، وإدخال السرور على البيوت، وتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين والمرضى.

أكد شيخ الأزهر أن المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.