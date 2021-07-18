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الدرندلي: العلاقة بين القطبين لن تتأثر بأى أحداث

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الدرندلي: العلاقة بين القطبين لن تتأثر بأى أحداث الدرندلي: العلاقة بين القطبين لن تتأثر بأى أحداث

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أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن العلاقة بين الأهلي والزمالك قوية للغاية، ولن تتأثر بأي أحداث.

وقال خالد الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية :العلاقة مع لن تتأثر بالموقف الأخير بعد مشكلة البيانات التي صدرت»، مؤكدًا :«علاقتنا مع النادي الأبيض أكثر من رائعة، وأطالب فقط بالنظر إلى الأمور الإيجابية وعدم البحث عن التصرفات الفردية".

وأشار :«محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كسب الرهان على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق»، مضيفًا :«اختيار المدرب الجنوب إفريقي، كان قرار محمود الخطيب، ومجلس الإدارة احترم رؤيته واختياره».

وتابع :«الأهلي يقدم أداء أكثر من رائعا تحت قيادة موسيماني، ويحصد جميع البطولات، كما يعمل في مناخ هادئ برفقة الجهاز الفني الذي اختاره منذ البداية».

المصرى اليوم

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