حكاية 40 لقبًا مصريًا في بطولات الأندية الأفريقية..  «الأهلي حقق أكثر من نصفهم»

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بطولة قارية جديدة أضافها الأهلي لدولاب ألقابه، بتحقيق النجمة العاشرة بدوري أبطال أفريقيا اثر تغلبه في المباراة النهائية لنسخة 2020-2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة.

ورفع الأهلي غلة الأندية المصرية من الألقاب القارية للرقم 40 بعد تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا أمس السبت.

ويمتلك الأهلي نصيب الأسد للألقاب الأفريقية بشكل عام على مستوى القارة، وأندية مصر بطبيعة الحال، برصيد 23 لقباً بواقع 10 دوري أبطال أفريقيا و 4 أبطال كؤوس و 7 السوبر الأفريقي و لقب بكل من الكونفدرالية والافرواسيوي.

الزمالك يأتي في المركز الثاني برصيد 13 لقباً قاريًا بواقع 5 دوري أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقي ولقبين بالاّفرواسيوي ولقب بكل من الكونفدرالية وأبطال الكؤوس.

المقاولون ثالثاً في ترتيب الأندية المصرية الحاصدة للألقاب الأفريقية بـ 3 ألقاب جميعهم في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

الإسماعيلي في المركز الرابع، وهو من استهل الألقاب الأفريقية للأندية المصرية والعربية بشكل عام بتحقيق لقب دوري الأبطال نسخة 1969.