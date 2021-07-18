الأهلي زعيم إفريقيا .. زعماء أوروبا بايرن ميونخ وتشيلسي وروما يهنئون البطل

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هنأت العديد من الأندية العالمية زعيم أفريقيا النادي الأهلي بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي .

وقد وجه التهنئة نادي تشيلسي الإنجليزي بطل وزعيم أوروبا لعام 2021 والمتأهل رسميا لبطولة كأس العالم للاندية القادمة برفقة النادي الأهلي قائلا " إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق! ???????? تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية .

ووجه أيضا التهنئة للأهلي, الزعيم الثاني لأوروبا وبطل نسخة 2020 والذي واجهه النادي الأهلي في النسخة الماضية من كأس العالم للاندية, نادي بايرن ميونخ الألماني والذي قال " تهانينا للنادي @AlAhly المصري الفوز بـ #دوري_أبطال_أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه. ومرفقة بصورة الشناوي ونوير.

وقام أيضا نادي روما الإيطالي بتوجيه التهنئة للنادي الأهلي قائلا "تهانينا من العاصمة الإيطالية #روما لنادي @AlAhly

بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي!