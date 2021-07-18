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مفتي الجمهورية يهنئ والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

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مفتي الجمهورية يهنئ السيسي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى مفتي الجمهورية يهنئ والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

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توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح -رئيس الجمهورية- والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليُمن والسلام والبركات.

وأكد المفتي في بيان له اليوم -الأحد- أن الأعياد تمثل فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا؛ بما يبين مدى قوة النسيج الوطني المصري ووحدته وتماسك لُحمته، ويُظهر أن أهل كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد ويساعدون الفقراء والمحتاجين.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل أيام العيد أيامَ فرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين، وأن يسود الرخاء والاستقرار ربوع مصرنا الحبيبة.

المصرى اليوم

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