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عمرو الليثي: بث شعائر الحج ويوم عرفة لجميع الإذاعات والتلفزيونات الحكومية والخاصة

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عمرو الليثي: بث شعائر الحج ويوم عرفة لجميع الإذاعات والتلفزيونات الحكومية والخاصة عمرو الليثي: بث شعائر الحج ويوم عرفة لجميع الإذاعات والتلفزيونات الحكومية والخاصة

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صرح الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية بأنه تم التنسيق مع جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الاذاعية العربية والاسلامية لبث شعائر الحج والوقوف بعرفة.

وأضاف الليثي أنه سيتم النقل التليفزيوني والاذاعي نقلا عن التليفزيون السعودي ، في تغطية وبث مباشر مفتوح، من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءا من يوم التروية حتى يوم الثالث عشر من الشهر، لنقل مناسك الحج من منى وعرفات، ومزدلفة، والنقل المباشر لصلاتَيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع خطبة عرفات، ثم الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بالإضافة إلى نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم العاشر من ذي الحجة.

المصرى اليوم

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