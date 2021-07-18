الهاربون إلى الحياة.. بريطانيا تنشر «كنزا دفينا» عن العبودية في الكاريبي

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أسرار العبيد المتمردين في الباربادوس سوف يتم الكشف عنها أخيرا، حيث تنشر المكتبة البريطانية «كنزا دفينا» من أعداد الصحف التي تعود إلى القرن التاسع عشر والتي تم رقمتنها، والتي ترصد قصص «الهاربين إلى الحياة»

قالت صحيفة الأوبرزفر البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد إن معلومات قليلة فقط معروفة عن «بوسا» وهو الرجل الذي دبر أكبر «ثورة عبيد» في الباربادوس عام 1816، غير أن المعلومات حول حياته قبل ذلك الحدث، كانت تزخر بها أعمدة الصحف المحلية المعاصرة .

وأشارت إلى أن كثيرا من الأدلة حول ما حدث لـ«بنيباه»، وهي امرأة سمراء تصدت لأحد ضباط الشرطة في جزيرة الباربادوس عام 1816، وذلك بعدما تم إلغاء العبودية بشكل رسمي. ولفت التقرير إلى أن تاريخ هذين المتمردين «المفقود» إلى جانب كثير من قصص الشعوب الأخرى التي خضعت للعبودية، موجودة بوضوح وتفاصيل كثيرة في سجلات الصحف التي تم رقمنتها حديثا، في حين تقوم المكتبة البريطانية في الوقت الراهن بإعارة «الباردود الدراسي» وتدعو في الوقت نفسه متطوعين عبر شبكة الإنترنت للمساعدة في التوصل إلى الأدلة التي من شانها أن ترسم صورة قيمة لعالم مجهول من العبودية التجارية خلال الحكم الاستعماري البريطاني .

وأكد التقرير أن كثيرا من الأعمال الورقية التي تحيط بالتجارة لم تستخدم أسماءا، فإذا لجأ أحدهم إلى التمرد أو حاول الفرار، فإن هويتهم ووصفهم غالبيا ما كان يظهر في إعلان مدفوع .

وقال المسؤول بالمكتبة البريطانية جرهام جيفون إنه على الرغم من أن إعلانات الهاربين كانت تنشر من جانب النخاسين القائمين على الرق، إلا أنها ولدت من رحم المقاومة التي قام بها من خضعوا للعبودية، مضيفا أنه كل إعلان كان يمثل فردا يقاوم القمع، وأنه يشكل في بعض الحالات اعترافا حقيقا بأن هذا الشخص موجود، ومن ثم كان بمثابة السجل الوحيد المؤكد تقريبا على مظهر الشخص والشخصية والعلاقات الاجتماعية .

ومن المقرر أن ينطلق التعاون بين إدارة المحفوظات بالباربادوس والمكتبة البريطانية يوم الثلاثاء المقبل، مما يتيح آلاف الصفحات أمام الباحثين والمؤرخين الهواة كي ينشئوا مصدرا جديدا لشعبي البربادوس وبريطانيا ليكتشفوا الجديد عن أسلافهم .