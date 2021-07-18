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ضبط 146 قضية تهرب ضريبي و1492 قضية تموينية

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ضبط 146 قضية تهرب ضريبي و1492 قضية تموينية ضبط 146 قضية تهرب ضريبي و1492 قضية تموينية

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية من جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي هذا الإطار، ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 32 قضية (مصنفات سمعية وبصرية ومطبوعات)، كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 146 قضية في مجال «الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط قضيتين، كما نجحت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية في ضبط 1492 قضية تموينية متنوعة «غش غذائي، ولحوم ومصنعاتها، ودقيق وأقماح، وثروة حيوانية، ومواد بترولية، وسجائر».

المصرى اليوم

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