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محاولة خطف "وقحة" في أحد شوارع أمريكا

بقدر ما كان خطف طفل، 5 سنوات، جريئًا إلى حد "الوقاحة"، كان موقف الأم أكثر جرأة وشجاعة وهي تندفع نحو الخاطفين في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، رافعة شعار: "على جثتي أن تأخذوا طفلي".

وحسب موقع "الحرة"، أعلنت شرطة ولاية نيويورك، السبت، القبض على شخص حاول اختطاف طفل من والدته في وضح النهار من شوارع منطقة كوينز.

وكانت السيدة قد تمكنت من إحباط محاولة اختطاف ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، الخميس، وفقًا لما أعلنت الشرطة.

ووفقًا للشرطة، فقد تمكنت السيدة من انتشال طفلها من داخل سيارة الخاطفين، قبيل أن يلوذوا بالفرار من الموقع.

وكانت محاولة الاختطاف قد تمت قرابة الساعة 8:00 من مساء الخميس.

ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو، يُظهر نزول شخص يرتدي قميصًا أبيض اللون من سيارة حمراء، بالتزامن مع مرور السيدة وأطفالها بمحاذاته.

وسرعان ما قام الرجل بخطف الطفل الذي كان يجري أمام والدته، ووضعه في المقعد الخلفي للسيارة، بينما كانت والدته وأشقاؤه يحاولون تخليصه.

وبغريزة الأم وشجاعة منقطعة النظير، تمكنت الأم من اقتحام نافذة السيارة وتخليص طفلها، في الوقت الذي كان الخاطف فيه يحاول التحرك بسيارته بعيدًا، وحاول عدد من المارة إيقاف الخاطف، دون أن يأبه لهم.

وقالت الشرطة إنها وجهت للمتهم الذي يبلغ عمر 24 عامًا ثلاث تهم شملت الشروع بالخطف، وارتكاب فعل متهور بشكل خطير، والتصرف بشكل يضر بطفل عمره أقل من 17 عامًا.