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"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:23 صباحاً
"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو"
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:23 صباحاً
«وصلة مزاح».. اعترافات سيدتين بالتعدي على رجل بـ «فيديو التنمر» في الحسين
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
الدبلومات الفنية 2021.. موعد امتحانات الدور الثاني ورسوم التظلمات ورابط النتيجة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
وزيرة البيئة: إنخفاض مؤشر جودة الهواء نتيجة تأثير العوامل الجوية.. والتحسن الثلاثاء
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
«شعراوي» يتابع مع محافظ القاهرة منظومة المخلفات والمشروعات القومية والسيولة المرورية
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:15 صباحاً
انتظام طلاب العلمي لأداء امتحان الجيولوجيا والتفاضل بلجان مدارس الأقصر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:15 صباحاً
أولمبياد طوكيو 2020..«متحولة جنسية» تثير الجدل عن مشاركتها
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:15 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
ثلاثة قتلى على الأقل في تصادم قطاري شحن بمنطقة آمور في روسيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 يوليو 2021 02:47 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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