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بعد الكشف عن مرض ياسمين عبدالعزيز.. ماذا تعرف عن تكيس المبايض؟

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بعد الكشف عن مرض ياسمين عبدالعزيز.. ماذا تعرف عن تكيس المبايض؟ بعد الكشف عن مرض ياسمين عبدالعزيز.. ماذا تعرف عن تكيس المبايض؟

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خضعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لعملية جراحية مساء السبت، بعدما كشف عن الأمر زوجها الفنان أحمد العوضي، وكشفت تقارير صحفية أن العملية التي خضعت لها كانت لاستئصال تكيس على المبيض، ولكن ماذا نعرف عن تكيس المبايض الذي تتعرض له الكثير من النساء؟

تكيس على المبيض

تكيس المبايض هو اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب يسبب مشاكل في المبايض، والسبب الدقيق له غير معروف لكن قد تسهم العوامل الوراثية والبيئية في تطوره.

وقالت وزارة الصحة في إشاراتها للتكيس على المبيض، أن الطمث غير المنتظم، نمو شعر غير مرغوب فيه، وحَبُّ الشباب من أهم أعراضه، وشددت الوزارة على ضرورة التشخيص المبكر مهم؛ لأنه يمكن أن يسمح بإدارة الأعراض، وقد يمنع تطور مشاكل صحية طويلة، مع النظام الغذائي، ممارسة النشاط البدني والأدوية يمكن أن تساعد في السيطرة على الأعراض.

تكيس على المبيض هو اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب، عادة ما يبدأ عند البلوغ، وهو عبارة عن مجموعة من الأعراض المتعلقة باختلال التوازن الهرموني الذي يسبب مشاكل في المبايض، مما يؤدي إلى عدم تطور البويضة كما يجب، أو لا تطلق أثناء فترة التبويض، ويطلق عليه أحياناً متلازمة شتاين ليفينثال.

وكشفت الصحة السعودية عبر موقعها الإليكتروني إنه لا يوجد علاج دائم لإزالة تكيس المبيضين؛ لكن يمكن التحكم في الأعراض عن طريق مجموعة متنوعة من العلاجات كما تختلف الخيارات من شخص إلى آخر، والتي قد تشمل تغييرات في نمط الحياة وذلك بفقدان الوزن مع ممارسة أنشطة التمارين الرياضية المعتدلة.

أدوية والتي تشمل تنظيم الطمث مثل حبوب منع الحمل أو البروجستين، إنتاج وتحفيز البويضات، العملية الجراحية وذلك عن طريق إجراء جراحي بسيط يسمى كي المبيض عن طريق المنظار؛ لعلاج مشاكل الخصوبة المرتبطة بـتكيس المبايض.

المصرى اليوم

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