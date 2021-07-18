حظر ذبح البقر في عيد الأضحى بإقليم كشمير يثير الغضب

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حظرت السلطات الهندية ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى في إقليم «جامو وكشمير» الواقع تحت سيطرة الهند والمتنازع عليه مع باكستان، في خطوة وصفها الكثير بإنها ستثير غضب المسلمين هناك.

وطالبت إدارة تربية الحيوانات، في خطاب موجه إلى رئيس شرطة مقاطعة كشمير، التي يشكل فيها المسلمون نسبة 97٪، بوقف الذبح غير المشروع للأبقار والعجول والإبل والحيوانات الأخرى إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينقل هذه الحيوانات ويخالف القواعد خلال أيام العيد.

وذكر الخطاب في رسالته أن عددًا كبيرًا من الأضاحي من المحتمل أن يتم ذبحها أثناء احتفالية عيد الأضحى.

وجاء في الخطاب الذ يبثته وكالات الأنباء: «بالنظر إلى قوانين الرفق بالحيوان، طلبت وزارة تربية الحيوانات، التابعة للحكومة الهندية، اتخاذ التدابير الوقائية والتنفيذ الصارم لقوانين الرفق بالحيوان: مثل منع القسوة على الحيوانات، وتنفيذ قواعد نقل ورعاية الحيوانات».

فيما وصفت «رابطة مجالس العمل المتحدة» وهو تحالف سياسي يضم عدة أحزاب إسلامية باكستانية في الإقليم الأمر الحكومي بأنه تعسفي وغير مقبول.

وقالت الرابطة في بيانها إن التضحية بالحيوانات المباحة، بما في ذلك الأبقار في عيد الأضحى شعيرة دينية مهمة في هذا اليوم، وحثت الحكومة على إلغاء «الأمر التمييزي» فورا.