السبب «خطأ طبي».. ياسمين عبدالعزيز تلحق بـ إيمان الحصري

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على غرار ما حدث للإعلامية إيمان الحصري خلال الشهور الماضية، تعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى وعكة صحية، نتيجة خطأ طبي أدى إلى دخولها في غيبوبة تامة.

قبل عدة أشهر، تعرضت الإعلامية إيمان الحصري لوعكة صحية لم يتم الإعلان عن طبيعتها، وأجرت عملية جراحية، ونتيجة لخطأ طبي حدث داخل العملية، تدهورت حالتها وتطلبت عددا من العمليات الجراحية الأخرى التي تم إجراؤها بالفعل، ولكن دون جدوى، حتى إنها لم تظهر على الشاشة حتى الآن.

أمس السبت، أعلن الفنان أحمد العوضي عن تعرض زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية شديدة، وأنها داخل غرفة العمليات، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، والأمر نفسه أكده وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز، دون الكشف عن التفاصيل.

أثار منشور «العوضي» اهتمام الجمهور على نطاق واسع، بالإضافة إلى عدد كبير من فنانين الوسط الفني، الذين أبدوا حزنهم بسبب مرض ياسمين عبدالعزيز، متمنين لها الشفاء والسلامة.

الخطأ الطبي عامل مشترك

كشف الفنان تامر مجدي، اليوم الأحد، تطورات الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز، عقب خضوعها للعملية الجراحية، موضحًا أنها دخلت في حالة غيبوبة تامة منذ أكثر من 14 ساعة، بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء العملية، ليمثل الخطأ الطبي عاملا مشتركا في الأزمة الصحية لياسمين عبدلعزيز وإيمان الحصري، ولكن كلًا منهما بتفاصيل حالتها الخاصة.

وقال مجدي عبر حسابه على فيس بوك: «ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية.. أرجوكم ارجوكم ادعولها، الدعاء بيغير الأقدار ..الطف بيها يارب».

من جانبه، وجه أحمد العوضي رسالة للجمهور مطالبًا إياهم بعدم تداول أي أخبار عن ياسمين عبدالعزيز سوى من خلاله، وقال عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «يا جماعه بعد اذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم.. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية إنها تهون عليها شكرا ليكم».