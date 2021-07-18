طلاب الثانوية العامة بالمنيا : الفرحة 3 فرحات فوز الأهلي وسهولة الفلسفة وقدوم العيد

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رسم امتحان مادة الفلسفة والمنطق، الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا، والذين أدوا الامتحان، الأحد.

وقال عدد من الطلاب في فرحة، النهاردة الفرحة 3 فرحات، الأولى بسهولة الامتحان، والفرحة الثانية بفوز النادي الأهلي وحصوله على النجمة العاشرة، أما الفرحة الثالثة، فهي لقدوم عيد الأضحى المبارك.

فيما اصطف أولياء الأمور منتظرين أمام اللجان انتظارا لخروج أبنائهم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بمدن المحافظة والتواجد في الشوارع الفرعية المحيطة باللجان.

واكد اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، على انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال امتحان اللغة العربية وتباعد المقاعد في اللجان بمسافات كافية، وأنه تم التأكد من ارتداء الكمامات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلاب داخل وخارج اللجان.

من جانبه، قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألف و524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة.