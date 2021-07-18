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طلاب الثانوية العامة في البحيرة: امتحان الفلسفة والمنطق في مستوى الطالب المتوسط

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أكد عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة البحيرة أن امتحان الفلسفة والمنطق كان فيه جزئيات صعبة ويوجد تقارب فى الإجابات بما يحتاج وقت أطول للتركيز فى الاختيار بين الإجابات.

وأضاف الطلاب أن امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي فى مجمله هو فى مستوي الطالب المتوسط، ولكنه كان يحتاج إلي نصف ساعة زيادة على الأقل حتى يتم الاجابة بشكل جيد.

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