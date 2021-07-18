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تغيب 5 طلاب عن أداء امتحان الفلسفة والمنطق بشمال سيناء 

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تغيب 5 طلاب عن أداء امتحان الفلسفة والمنطق بشمال سيناء  تغيب 5 طلاب عن أداء امتحان الفلسفة والمنطق بشمال سيناء 

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أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انتظام امتحان مادة الفلسفة و المنطق في مختلف لجان الامتحانات وعددها 23 لجنة على مستوي المحافظة.

وأضاف رضوان أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي خلال سير الامتحان، وأنه لم تسجل أي حالات غش، ولم تسجل أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة أو الملاحظين.

أشار رضوان إلى تغيب 5 طلاب عن أداء الامتحان في مختلف لجان الامتحانات بالمحافظة، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين 594 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 589 طالبا وطالبة.

المصرى اليوم

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