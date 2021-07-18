وزير النقل يشهد إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمحرم بك في الإسكندرية (صور)

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شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، عملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديدية بمنطقة محرم بك، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع القطار السريع.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير النقل علي تلبية مطالب أهالي الإسكندرية الخاصة بمشروع "مترو أبو قير"، بجعل مسار المترو علوي وليس سطحي، وبذلك نستطيع الحد بشكل كبير من الازدحام بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستفادة بالأراضي الموجودة أسفل المسار في أعمال تجارية واقتصادية تخدم أهالي الإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة النقل وهيئة السكة الحديدية ووزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات، مؤكداً أنه سيتم إزالة كل التعديات والتجاوزات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مضيفاً أننا حريصين علي تطوير السكك الحديدية بالمحافظة.

من جانبه؛ أوضح الفريق كامل الوزير، أنه يتم إزالة التعديات على أراضى الدولة الممثلة في هيئة السكك الحديدية المصرية بمنطقة محرم بك، مؤكدا أنه لن نسمح بأي تعديات علي أملاك الدولة وسنعمل على إرجاع هيبة الدولة، مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

وأشار الى أن بعد إزالة التعديات سيتم استخدام الأرض لإنشاء المحطة النهائية لمسار القطار السريع بالإسكندرية. وتحدث الوزير عن المشروعات الجديدة التي تنفذ علي أرض الإسكندرية في ظل الجمهورية الجديدة، كمشروع تطوير محطة مصر، ومشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي بالإسكندرية وعلي رأسها مشروع مترو أبو قير "مترو عالي الكثافة بالمسار من أبو قير وحتي محطة مصر" بطول ٢١.٧ كم كمرحلة أولي، ومشروع "تأهيل وتطوير ترام الرمل". ومن المقرر العمل بهما من بداية أكتوبر القادم، بالإضافة إلى القطار السريع.

وأعلن الوزير عن بشري لأهالي الإسكندرية أنه بعد التشاور مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي نقل للوزير مطالب أهالي الإسكندرية، فقد تقرر جعل مسار مترو أبوقير علي كوبري علوي لمنع أي تزاحم بالمحافظة واستغلال الجزء الأسفل من الكوبري في إقامة جراجات وغيرها من الأعمال التجارية لخدمة المواطنين.

وزير النقل يشهد إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمحرم بك فى الإسكندرية .. والمحافظ يوجه رسالة شكر له (صور وفيديو)

وزير النقل يشهد إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمحرم بك فى الإسكندرية .. والمحافظ يوجه رسالة شكر له (صور وفيديو)

وزير النقل يشهد إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمحرم بك فى الإسكندرية .. والمحافظ يوجه رسالة شكر له (صور وفيديو)

وزير النقل يشهد إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمحرم بك فى الإسكندرية .. والمحافظ يوجه رسالة شكر له (صور وفيديو)

وزير النقل يشهد إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمحرم بك فى الإسكندرية .. والمحافظ يوجه رسالة شكر له (صور وفيديو)

وزير النقل يشهد إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمحرم بك فى الإسكندرية .. والمحافظ يوجه رسالة شكر له (صور وفيديو)

وزير النقل يشهد إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمحرم بك فى الإسكندرية .. والمحافظ يوجه رسالة شكر له (صور وفيديو)

وزير النقل يشهد إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمحرم بك فى الإسكندرية .. والمحافظ يوجه رسالة شكر له (صور وفيديو)

وزير النقل يشهد إزالة تعديات بحرم السكة الحديد بمحرم بك فى الإسكندرية .. والمحافظ يوجه رسالة شكر له (صور وفيديو)