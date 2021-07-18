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محافظ القليوبية يتابع مرسى قصر محمد علي وتوسعة الطريق الدائري

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محافظ القليوبية يتابع مرسى قصر محمد علي وتوسعة الطريق الدائري محافظ القليوبية يتابع مرسى قصر محمد علي وتوسعة الطريق الدائري

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إنشاء مرسى قصر محمد علي بنهر النيل لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الإنتهاء من تطويره وافتتاحه.

وقال بيان صحفي الأحد، إن المحافظ تفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي ودهان واجهات المباني المطلة على القصر بلون موحد وبشكل تنسيقي وحضاري متميز.

كما تابع المحافظ أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا بموقع الإزالة، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

كما شدد المحافظ على المقاولين برفع مخلفات الإزالة أولاً باول بتشكيل ورديات خلال ال 24 ساعة يوميا. وأكد «الهجان»، أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل فى رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية،

وخلال الجولة، وجه «الهجان»، بإزالة تراكمات الأتربة والرتش أسفل الطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب وحي شرق شبرا الخيمة مع تحرير محاضر للمواطنين الذين يلقون الرتش بالطرق العامة.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظه، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

المصرى اليوم

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