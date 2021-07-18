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حسم لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الذي يستعد لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 موقفهم من صيام يوم وقفة عرفة.

حيث كشف شوقى غريب المدير الفني أنه لا يوجد داعٍ لإفطار اللاعبين وصيام وقفة عرفة لمن يريد من اللاعبين سيكون أمرا اختياريا لكل فرد بالبعثة وقال: «بناء على قرار اللاعبين تقرر تعديل موعد الوجبات لتكون سحورا وإفطارا بدلا من فطار وعشاء».

وأدى المنتخب الأوليمبي مرانه اليوم على أحد الملاعب المخصصة للتدريب استعدادا لمواجهة إسبانيا الخميس المقبل في مستهل مشواره في أولمبياد طوكيو.

وجاء المران تكتيكيا في المقام الأول وخصصه الجهاز الفني لطريقة اللعب إمام الاسبان بعد متابعة الجهاز للقاء الأمس بين أسبانيا واليابان الودي ومن المقرر ان يتناول الجهاز الفني الامر بالتفصيل في محاضرة فنية غدا مع اللاعبين، وشارك جميع اللاعبين في التدريب اليوم وشهد اصرارا وجدية من الجميع لنيل ثقة الجهاز الفني.

واكد شوقى غريب أن الجهاز الفني لا يفكر الآن سوى في مباراة اسبانيا فقط باعتبارها بداية المشوار ونسعى أن تكون قوية.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية للكشف عن كورونا وهي المسحة التي تجري يوميا بإشراف الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب.