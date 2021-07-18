آثار تعذيب ورأسها مفصولة.. تفاصيل العثور على جثة فتاة عشرينية بطريق الواحات

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أمرت نيابة أكتوبر ثانٍ والواحات، اليوم الأحد، بنقل جثة فتاة عشرينية عُثر عليها مذبوحة بطريق الواحات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، إلى مشرحة زينهم، تحت تصرفها.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.

وأفادت معاينة النيابة بأنه عُثر على جثة الفتاة مقطعة لأجزاء ورأسها مفصولة عن جسدها وداخل حقيبة سفر، وبدا عليها آثارًا للتعذيب.

وطلبت النيابة امن الأمن الكشف عن هوية الفتاة، وإجراء تحليل «دي.إن.إية» لها بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي، وفحص بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية.

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