أخبار عاجلة

"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة -
"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو" -
«وصلة مزاح».. اعترافات سيدتين بالتعدي على رجل بـ «فيديو التنمر» في الحسين -
رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ -
الدبلومات الفنية 2021.. موعد امتحانات الدور الثاني ورسوم التظلمات ورابط النتيجة -
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا -
وزيرة البيئة: إنخفاض ‏مؤشر جودة الهواء نتيجة تأثير العوامل الجوية.. والتحسن الثلاثاء -
«شعراوي» يتابع مع محافظ القاهرة منظومة المخلفات والمشروعات القومية والسيولة المرورية -
انتظام طلاب العلمي لأداء امتحان الجيولوجيا والتفاضل بلجان مدارس الأقصر -
أولمبياد طوكيو 2020..«متحولة جنسية» تثير الجدل عن مشاركتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. 5065 زيارة ميدانية تضبط 1241 مخالفة في مقرات العمل

Print
للحد من انتشار والالتزام بالأنظمة والتشريعات وقرارات التوطين

مكة.. 5065 زيارة ميدانية تضبط 1241 مخالفة في مقرات العمل

قاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش حملة تفتيش على منشآت القطاع الخاص نفذتها فرق التفتيش الميداني خلال الفترة من 1/ 12/ 1442هـ إلى 07/ 12/1442هـ.

وأكد فرع الوزارة أن فرق التفتيش نفذت 5065 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 1241 مخالفة لأنظمة العمل، ومخالفات الإجراءات الاحترازية، كما وجهت 314 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

ودعا فرع الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، كما أكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911.(

مكة.. 5065 زيارة ميدانية تضبط 1241 مخالفة في مقرات العمل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة