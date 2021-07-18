مكة.. 5065 زيارة ميدانية تضبط 1241 مخالفة في مقرات العمل

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للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بالأنظمة والتشريعات وقرارات التوطين

قاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش حملة تفتيش على منشآت القطاع الخاص نفذتها فرق التفتيش الميداني خلال الفترة من 1/ 12/ 1442هـ إلى 07/ 12/1442هـ.

وأكد فرع الوزارة أن فرق التفتيش نفذت 5065 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 1241 مخالفة لأنظمة العمل، ومخالفات الإجراءات الاحترازية، كما وجهت 314 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

ودعا فرع الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، كما أكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911.(