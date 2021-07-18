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ضبط ٢ طن لحوم مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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ضبط ٢ طن لحوم مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية ضبط ٢ طن لحوم مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين ، والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة ، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ، شنت إدارة تموين صان الحجر، بالإشتراك مع الطب البيطرى ومركز الشرطة ومجلس المدينة، حملة على محال الجزارة، أسفرت عن تحرير 5 محاضر جنح صان الحجر أ.د.ط ، للقيام بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على ٢٨ كيلو جرام لحوم بلدية غير صالحة للإستهلاك الأدمى ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو حماد قامت حملة تفتيشية مشتركة بين ، والصحة ،والطب البيطري، ومجلس المدينة أسفرت عن ضبط ٢ طن لحوم مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق، خلال الحملات الرقابية على كافة منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة لضبط المخالفين.

وفي مركز الحسينية، قامت مديريتي الطب البيطري والتموين، بالتنسيق مع رئاسة المركز بشن حملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر للذبح خارج السلخانة، بناحية قهبونة وسماكين الشرق وسعود والمناجاة، وضبط 27 كيلو جرام من اللحوم مجهولة المصدر.

المصرى اليوم

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