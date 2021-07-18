امتحانات الثانوية في القليوبية : الفلسفة ترسم الفرحة على وجوه الطلاب قبل العيد

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أعرب طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في القليوبية عن سعادتهم بامتحان الفلسفة والمنطق الذي أدوه اليوم، وقالوا عقب خروجهم من اللجان إن الامتحان كان في متناول جميع الطلاب وأنه عدية لهم في العيد بعد أن أدوا جميع الامتحانات السابقة وكانت صعبة للغاية.

وأضافوا أنهم سوف يقضوا يوم العيد وهم في حالة فرح بعد امتحان الفلسفة والمنطق اليوم الذي فتح شهيتهم قليلا، مؤكدين أن معظم الأسلة من كتاب المدرسة بينما علق بعض الطلاب بقولهم إن الامتحان كان طويل وكان يحتاج لوقت اكثر.

وأكد الطلاب أن الأسئلة الصعبة في الامتحان تمثلت في جزئيات في المنطق وأسئلة في الإختياري كانت إجاباتها محيرة ولكن في مجمل الإمتحان كان سهلا ومناسبا للكل مطالبين بأن تكون باقي الإمتحانات في هذا المستوي حتى يستطيعوا تعويض ما فات.

وأكدت مصادر بغرفة عمليات إمتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الإمتحانات لم تشهد اليوم أي مشكلات تعكر صفو سير العملية الإمتحانية كما لم تتلقي الغرفة أي شكاوي من الطلاب أو رؤساء اللجان حول الإمتحان.

وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير إنتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021 م من داخل غرفة العمليات للتأكد من سير الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أي حالات إشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.