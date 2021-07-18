أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إنخفاض ‏مؤشر جودة الهواء نتيجة تأثير العوامل الجوية.. والتحسن الثلاثاء -
«شعراوي» يتابع مع محافظ القاهرة منظومة المخلفات والمشروعات القومية والسيولة المرورية -
انتظام طلاب العلمي لأداء امتحان الجيولوجيا والتفاضل بلجان مدارس الأقصر -
أولمبياد طوكيو 2020..«متحولة جنسية» تثير الجدل عن مشاركتها -
لاعب الزمالك يتوقع هبوط أسوان والإنتاج الحربي و دجلة للقسم الثاني -
وفد أمريكي يزور السودان ويؤكد استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار -
شاب سوري يحول الخردة إلى أعمال فنية في إسطنبول -
تداول أسئلة الجيولوجيا والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة -
وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات -
العريان: لن نفقد الامل بعد هذه الاخفاقات واملنا كبير في اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مقترح برلماني بإنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة لاشتراطات البناء الجديدة

Print
مقترح برلماني بإنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة لاشتراطات البناء الجديدة مقترح برلماني بإنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة لاشتراطات البناء الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، تنظيم حملات توعية بشأن اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدا أن هذه الاشتراطات الهدف منها التيسير على المواطنين، وتضمنت العديد من الإجراءات والاشتراطات والضوابط الجديدة التي يجب أن يكون المواطن على علم بها قبل الذهاب لاستخراج رخصة البناء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التوعية تساهم بقوة في معرفة المواطنين طبيعة هذه الاشتراطات الجديدة، بالإضافة لا مانع من عمل تطبيق على الهواتف المحمولة بشأن هذه الاشتراطات يتضمن البيانات حتى يتسنى للمواطنين الاستفسار عن بعض المناطق والارتفاعات المطلوبة واشتراطات البناء وعدد الأدوار لكل منطقة، وهذا بدوره سيساهم أيضا في الوقوف على طبيعة كل منطقة ولتفادي بعض الملاحظات من قبل البعض حول هذه المنظومة الجديدة التي تهدف للقضاء على العشوائيات والتيسير على المواطنين بصورة كبيرة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الاشتراطات الجديدة تهدف للحفاظ على الثروة العقارية ومنع العشوائيات من الظهور مرة أخرى، وتطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، كما تم إشراك الجامعات المصرية في هذه المنظومة الجديدة، وعدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، وتصدر الرخصة بعد ستين يومًا، واستثناء الشوارع الرئيسية من اشتراطات الارتفاع في قواعد البناء الجديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع (47) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

رفع (47) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

سحب (3634) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

سحب (3634) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

«وصلة مزاح».. اعترافات سيدتين بالتعدي على رجل بـ «فيديو التنمر» في الحسين

«وصلة مزاح».. اعترافات سيدتين بالتعدي على رجل بـ «فيديو التنمر» في الحسين

رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ

رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ