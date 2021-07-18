مقترح برلماني بإنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة لاشتراطات البناء الجديدة

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طالب النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، تنظيم حملات توعية بشأن اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدا أن هذه الاشتراطات الهدف منها التيسير على المواطنين، وتضمنت العديد من الإجراءات والاشتراطات والضوابط الجديدة التي يجب أن يكون المواطن على علم بها قبل الذهاب لاستخراج رخصة البناء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التوعية تساهم بقوة في معرفة المواطنين طبيعة هذه الاشتراطات الجديدة، بالإضافة لا مانع من عمل تطبيق على الهواتف المحمولة بشأن هذه الاشتراطات يتضمن البيانات حتى يتسنى للمواطنين الاستفسار عن بعض المناطق والارتفاعات المطلوبة واشتراطات البناء وعدد الأدوار لكل منطقة، وهذا بدوره سيساهم أيضا في الوقوف على طبيعة كل منطقة ولتفادي بعض الملاحظات من قبل البعض حول هذه المنظومة الجديدة التي تهدف للقضاء على العشوائيات والتيسير على المواطنين بصورة كبيرة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الاشتراطات الجديدة تهدف للحفاظ على الثروة العقارية ومنع العشوائيات من الظهور مرة أخرى، وتطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، كما تم إشراك الجامعات المصرية في هذه المنظومة الجديدة، وعدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، وتصدر الرخصة بعد ستين يومًا، واستثناء الشوارع الرئيسية من اشتراطات الارتفاع في قواعد البناء الجديدة.