أبرزهم هالاند.. 5 لاعبين على رادار تشيلسي في الميركاتو الصيفي

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على الرغم من أن مشواره المحلي كان مُخيب للآمال، فقد أنهى تشيلسي موسم 2020-21 في قمة أوروبا، وذلك بعدما توج بطلاً لأوروبا على حساب مانشستر سيتي، لقد كان إنجازًا كبيرًا بقيادة لاعبين كبار أمثال نجولو كانتي وكاي هافرتز وتيمو فيرنر وتياجو سيلفا.

ومع ذلك، نظرًا لأن النادي تعلم بقسوة فيما حدث عام 2013 عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، فإن البقاء على القمة يعد تحديًا مختلفًا تمامًا.

التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في أسلوب حياة تشيلسي، وهذا الصيف سيوفر فرصًا لتعزيز فريق موهوب بالفعل من اللاعبين المليئين بالشباب والخبرة، في هذه المقالة نلقي نظرة على بعض أفضل اللاعبين على رادار تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية.

5- أداما تراوري، ولفرهامبتون:

لقد خلق نظام توماس توخيل الثلاثة في الدفاع الخلفي ضرورة لظهور الجناح المتنوع، مع اقتراب السن من سيزار أزبيليكويتا و ريس جيمس، ينتقل إلى دور كبير في مركز قلب الدفاع، يتواجد البلوز في فترة الانتقالات للحصول على الظهير الأيمن، لقد فشلوا مؤخرًا في ملاحقتهم أشرف حكيمي، الذي فضل الانتقال إلى فريق العاصمة الباريسية باريس سان جيرمان.

كقوة جسدية وحيوية، يقدم تراوري، لاعب برشلونة السابق البالغ من العمر 25 عامًا، بديلاً ديناميكيًا ومباشرًا كظهير أيمن، يوفر لاعب الذئاب أيضًا تنوعًا إضافيًا حيث يمكنه اللعب كمهاجم من الداخل.

يقترح فابريزو رومانو ومات لو أن السعي المستمر لنجم ولفرهامبتون الحالي يمنح تشيلسي فرصة لإضافة لاعب يعرف جيدًا أجواء الدوري الإنجليزي. يمكنه أن يضيف عمقًا حيويًا للفريق في الموسم الجديد في حال وصول إلى البلوز.

4- إدواردو كامافينجا، رين:

يقدم كامافينجا البالغ من العمر 18 عامًا مستويات رائعة للغاية، وهو يتماشى تمامًا مع سياسة تشيلسي المتمثلة في التعاقد مع المواهب الأوروبية المثيرة والناشئة.

قد يجادل البعض بأن إضافة النجم الفرنسي المغطى حديثًا من شأنه أن يعقد خط الوسط الهجومي المتضخم بالفعل، ومع ذلك، يتوقع آخرون أن لاعب خط وسط رين سوف يتحول إلى واحد من أكثر المواهب الكروية في خط الوسط خلال السنوات القادمة، سيكون من الحماقة تشيلسي عدم وضع قبعته بين مجموعة من الخاطبين من أكبر الأندية في أوروبا.

يقال إن أسطورة النادي والحارس السابق بيتر تشيك معجب كثيرًا بـ كامافينجا، تشير التقارير إلى أن الحارس التشيكي السابق يشارك بشكل مباشر في مفاوضات مع فريقه السابق رين بشأن صفقة لتوقيع اللاعب. يأمل النادي أن يتمكن تشيك من تكرار نجاح انتقال إدوارد ميندي.

3- رفائيل فاران ، ريال مدريد:

يبلغ من العمر 28 عامًا فقط، ويقال إن الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم أربع مرات على وشك الرحيل عن ريال مدريد في البرنابيو، أثبت الدولي الفرنسي نفسه كواحد من أفضل المدافعين في أوروبا في العقد الماضي.

في حين أن تشيلسي يُريد تعزيز خط دفاعه بشكل جيد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، لذلك فإن التوقيع مع فاران سيمثل جزءًا حيويًا من بناء الفريق للمواسم القادمة.

مع احتمال وجود كل من اللاعبين القدامى تياجو سيلفا وقيصر أزبيليكويتا مواسمهم الأخيرة مع تشيلسي، هناك فجوة تحتاج إلى حل، خاصة بعد القرار الغير موفق برحيل الموهوب فيكايو توموري إلى ميلان.

قراءة فاران الذكية للعبة، جنبًا إلى جنب مع مكره وإمكانياته في استخلاص الكرة، ستوفر حلاً ممتازًا وتقوي دفاع توماس توخيل المكون من ثلاثة لاعبين للسنوات القادمة.

2- ديكلان رايس، وست هام يونايتد:

لطالما كان لاعب خط وسط إنجلترا ووست هام على رادار تشيلسي، حيث ضغط المدرب السابق فرانك لامبارد بشدة لإعادة نجم تشيلسي الذي كان ذات يوم إلى فريقه القديم، ويعد رايس أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حين أن الثنائي كانتي وجورجينو لايزال يملكان الأفضلية في منطقة الوسط، وقرار إدارة البلوز برحيل الرائع بيلي جيلمور على سبيل الإعارة إلى صفوف نورويتش سيتي.

مع شهرة ماتيو كوفاسيتش بمراوغته وخفة حركته، كان رايس بمثابة خيار دفاعي مجتهد لربط خط الوسط الذي يبدو أنه يعاني من نقص في اللاعبين في الوقت الحالي.

الدولي الإنجليزي متعدد المهارات ويمكن أن يدخل بشكل مُريح في قلب الدفاع. بالنظر إلى تاريخه مع النادي وعلاقته الشخصية الوثيقة مع ماسون ماونت، فإن لم الشمل سيبدو لا يقاوم خلال الفترة القادمة.

1- إيرلينج هالاند، بوروسيا دورتموند:

الصفقة التي تُعتبر الأهم في فترة الانتقالات الصيفية هذا العام، مهاجم بوروسيا دورتموند أرتبط بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية كبيرة ويأتي من مقدمتهم تشيلسي الذي يُريد الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

خلال الموسم الماضي، أرهب هالاند الدفاعات ببراعته البدنية الرائعة وسرعته وقوته، حيث سجل 41 هدفًا في الموسم السابق، ومع حيل أوليفييه جيرو إلى ميلان، فإن تشيلسي بحاجة ماسة إلى خدمات هالاند.

هناك العديد من المخاوف التي تحتاج إلى حل، أبرزها القيمة المالية التي سيطلبها بوروسيا دورتموند مقابل السماح بلاعبهم بالرحيل عن الفريق.