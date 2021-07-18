بعد خضوعها لعملية جراحية.. خالد الصاوي لياسمين عبد العزيز: أنتي قوية ومحبة للحياة

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بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا، وجه الفنان خالد الصاوي، رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز لدعمها لتجاوز مرضها.

وشارك «الصاوي» متابعيه عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» بصورة تجمعهما قائلاً: «أختي الجميلة ياسمين عبدالعزيز، شفاك الله وعافاك.. أنتي قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائمًا».

وطالب متابعيه بالدعاء لها قائلاً: «في هذه الأيام الكرام أسأل الله العلي القدير أن يتم شفاءه عليكي لتعودي لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضي، وبيتك وأبنائك ومحبيك في أفضل حال، أتوجه لجمهوري وجمهور ياسمين وعوضي بطلب الدعاء لها بالشفاء العاجل».

وكان الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين كشف عن الأمر، حين قال عبر حسابه على فيس بوك: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين ... هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».