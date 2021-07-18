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وزيرة البيئة: إنخفاض مؤشر جودة الهواء نتيجة تأثير العوامل الجوية.. والتحسن الثلاثاء
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:16 صباحاً
«شعراوي» يتابع مع محافظ القاهرة منظومة المخلفات والمشروعات القومية والسيولة المرورية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:15 صباحاً
انتظام طلاب العلمي لأداء امتحان الجيولوجيا والتفاضل بلجان مدارس الأقصر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:15 صباحاً
أولمبياد طوكيو 2020..«متحولة جنسية» تثير الجدل عن مشاركتها
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:15 صباحاً
لاعب الزمالك يتوقع هبوط أسوان والإنتاج الحربي و دجلة للقسم الثاني
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:15 صباحاً
وفد أمريكي يزور السودان ويؤكد استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:15 صباحاً
شاب سوري يحول الخردة إلى أعمال فنية في إسطنبول
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:10 صباحاً
تداول أسئلة الجيولوجيا والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:01 صباحاً
وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:00 صباحاً
العريان: لن نفقد الامل بعد هذه الاخفاقات واملنا كبير في اليد
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:00 صباحاً
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تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات بسبب جرعات زائدة من المخدرات في عام 2020.. هل السبب متعلق بالجائحة؟
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الأحد 18 يوليو 2021 02:12 مساءً
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