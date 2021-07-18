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البرلمان العربي يدعو إلى سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

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البرلمان العربي يدعو إلى سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة البرلمان العربي يدعو إلى سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة
استمرار حالة الجمود الراهنة سيكون لها نتائج وخيمة

البرلمان العربي يدعو إلى سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة لإنهاء حالة الفراغ السياسي في البلاد، خاصةً بعد اعتذار رئيس الوزراء المُكَلّف سعد الحريري عن تشكيل ، مشددًا على أن استمرار حالة الجمود السياسي الراهنة سيكون لها نتائج وخيمة على عمل مؤسسات الدولة اللبنانية ومستقبل الوضع فيها. كما دعا جميع الأطراف السياسية في لبنان إلى تحمل المسؤولية الوطنية وإعلاء المصلحة العليا للشعب اللبناني والبدء الفوري في محادثات جادة وعاجلة لتشكيل حكومة جديدة، عاداً ذلك أولوية عاجلة لم تعد تحتمل أي تأجيل لإنقاذ البلاد من وضع أكثر سوءاً من الوضع الراهن.
وأكد في بيانٍ له اليوم، ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط لديها القدرة والكفاءة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ومعالجة التحديات الراهنة، وصون مقدرات الشعب اللبناني، والحفاظ على وحدة نسيجه الوطني.
وأوضح أن نجاح اللبنانيين في تشكيل الحكومة الجديدة يمثل خطوة مهمة لتحفيز المجتمع الدولي على مساندة الشعب اللبناني وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة للخروج من الوضع الحالي المتأزم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للجيش اللبناني، حفاظًا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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