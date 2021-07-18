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تأهبًا للحالة المطرية.. محافظ الداير يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني

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لرفع الجاهزية والاطلاع على خطط الطوارئ للعمل على مدار الساعة

تأهبًا للحالة المطرية.. محافظ الداير يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني

ترأس محافظ الداير نايف بن لبدة اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني في المحافظة، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالداير، والقيادات الأمنية ومدراء الجهات ذات العلاقة، وتم مناقشة استعداد مختلف الجهات الحكومية للحالة المطرية المتوقعة حسب الأرصاد.

واطلع "بن لبدة" على خطط الطوارئ التي أعدتها الجهات المختصة لمواجهة تداعيات الحالة المطرية المتوقعة، والتعامل معها بما تقتضيه الحالة وبشكل سريع، وشدد على أن جميع الجهات المعنية ستعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة المطرية والتعامل مع تداعياتها واستقبال أي بلاغات من الآهالي، والتفاعل معها وعلاجها على الفور، مبيناً أنه تم فتح خط ساخن مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل لضمان عدم تضرر أي مواطن.

وأكد بن لبدة أن أمير منطقة جازان ونائبه يتابعان كل التفاصيل، ويطالبان بالعمل على الاستعداد ورفع الجاهزية، خصوصًا بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ويتابعان سير أعمال كل الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية.

وأهاب بالجميع عن الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من ، سائلاً الله السلامة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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