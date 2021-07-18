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رئيس الوزراء يفتتح مشروع صوامع القمح بالإسماعيلية بتكلفة تصل لـ200 مليون جنيه
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
المشدد 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة بالشرقية
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
ورشة عمل لـ«ميكنة أعمال إدارات خدمة العملاء والخط الساخن» لمياه المنيا
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
«تموين الاسكندرية»: 111 محل حصلوا على تصريح للمشاركة الأوكازيون الصيفي
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعا مع محافظ القاهرة لمتابعة مستوي النظافة في العاصمة
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
ارتفاع عالمي .. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
إدارة بايدن تؤيد إلغاء الإذن باستخدام القوة العسكرية في العراق
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
ارتفاع حصيلة اشتباكات درعا إلى 32 قتيلاً بينهم 12 مدنيا
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:06 صباحاً
جينيفر أنستون: ابتعدت عن أصدقائي الذين رفضوا تلقي اللقاح
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:04 صباحاً
رياح نشطة وسحب رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:04 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
فيديو.. تمرين لمكافحة الإرهاب في جوكوفسكي استعدادا لمعرض "ماكس" للطيران
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 يوليو 2021 02:04 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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