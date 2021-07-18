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إلغاء مهرجان ديني في الهند خوفا من كورونا

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إلغاء مهرجان ديني في الهند خوفا من كورونا إلغاء مهرجان ديني في الهند خوفا من كورونا

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ألغت الهند إقامة مهرجان هندوسي ديني رئيسي بعد أن استجوبت المحكمة العليا السلطات حول سبب منح التصاريح لإقامة المهرجان. يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الخبراء من موجة ثالثة لوباء كورونا في البلاد.

وألغت المجموعات التي تمثل المشاركين تنظيم مهرجان كانوار ياترا بناء على مناشدة من حكومة ولاية أوتار براديش، أكثر الولايات الهندية اكتظاظًا بالسكان، وفقا لما قالته المسؤولة في الولاية نافنيت سيجال في وقت متأخر من مساء السبت.

وفي كل عام، يتوافد ما يقدر بنحو 50 مليون شخص سيرا على الأقدام أو بوسائل أخرى - لجمع المياه من نهر الجانج المقدس لدى الهندوس في ولاية أوتار براديش وولاية أوتراخاند المجاورة وتقديم هذه المياه في معابد شيفا في مناطقهم.

وفي حين قررت أوتراخاند عدم السماح بإقامة المهرجان، قالت حكومة أوتار براديش الأسبوع الماضي إنه يمكن بدء المهرجان اعتبارا من 25 تموز/يوليو الجاري وسط قيود على أعداد المشاركين وتنفيذ بروتوكولات الوقاية من كورونا.

وأدت هذه الخطوة إلى تدخل المحكمة العليا، التي منحت حكومة الولاية، الجمعة، فرصة لإعادة النظر في قرارها وحظر الفعالية الدينية بسبب مخاطر كورونا.

وقالت المحكمة إنها "منزعجة" من التصريح بإقامة المهرجان في الوقت الذي حذر فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي وخبراء طبيون من التجمعات الكبيرة وحثوا الناس على اتباع تدابير التباعد الجسدي وغيرها من البروتوكولات.

كانت الجمعية الطبية الهندية، التي تمثل أطباء البلاد، قد قالت إن موجة ثالثة من الوباء هي أمر حتمي. وانتشرت الصور لأشخاص يتدفقون على الوجهات السياحية والأسواق دون كمامات مع تجاهل التباعد الجسدي.

وانخفض عدد حالات الإصابة اليومية في الهند إلى نحو 40 ألفا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن بلغ نحو 400 ألف حالة يوميا خلال الموجة الثانية في مايو الماضي.

المصرى اليوم

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