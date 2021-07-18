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عقد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اجتماعاً ضم مفتشي المتابعة بحضور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال «خشبة»، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية فضلا عن غرفة بكل ادارة فرعية، برئاسة مدير الإدارة لمتابعة صلاة العيد ومشروع صكوك الأضاحي وتستمر حتى انتهاء عصر الجمعة ٢٣ يوليو للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم مع الالتزام بضوابط صلاة العيد، والتى تشمل إقامة صلاة العيد بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية، وفتح المسجد قبل صلاة العيد بعشر دقائق، والتكبير لمدة سبع دقائق، وخطبة العيد لا تتجاوز العشر دقائق، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، وعدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات.

بخصوص صكوك الأضاحى، قال «خشبة» إن المديرية تنافس على المركز الثاني بعد محافظة القاهرة والمديرية مستمرة في بيع الصكوك حتى عصر ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد.

بـ6 ضوابط .. وكيل "أوقاف الإسكندرية" يناقش استعدادات عيد الأضحى و"صكوك الأضاحي" (صور)

بـ6 ضوابط .. وكيل "أوقاف الإسكندرية" يناقش استعدادات عيد الأضحى و"صكوك الأضاحي" (صور)

بـ6 ضوابط .. وكيل "أوقاف الإسكندرية" يناقش استعدادات عيد الأضحى و"صكوك الأضاحي" (صور)

بـ6 ضوابط .. وكيل "أوقاف الإسكندرية" يناقش استعدادات عيد الأضحى و"صكوك الأضاحي" (صور)