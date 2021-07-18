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سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة الفلسفة والمنطق

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سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة الفلسفة والمنطق سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة الفلسفة والمنطق

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عبر طلاب الشعبة الأدبية عن سعادتهم لسهولة امتحان الفلسفة والمنطق مؤكدين أن الامتحان جاء سهل وبسيط ومباشر وفي مستوي الطالب المتوسط وتمكن الطلاب من المراجعة أكثر من مرة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أنه تم رصد مستوي إمتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في كافة المحافظات.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن إمتحان الفلسفة والمنطق كان بمثابة عيدية عيد الأضحى المبارك لطلاب الشعبة الأدبية، حيث أكد أغلب أولياء الأمور سهولة أسئلة الفلسفة والمنطق ويعتبر أسهل إمتحان في الثانوية العامة منذ أن بدأت، على حد قولهم.

وأوضحت عبير أن الإمتحان تم حله في اول ساعة ونصف من إجمالي الوقت المخصص للإمتحان وهو 3 ساعات، معربين عن سعادة أبنائهم من سهولة الإمتحان، بينما ذكر بعض أولياء الأمور وهم عدد قليل جدا وجود بعض النقاط الصعبة في الأسئلة الخاصة بالمنكق ولكن في مجملة سهل وفي مستوي الطالب المتوسط.

المصرى اليوم

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