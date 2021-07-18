تعرف على موعد وتفاصيل انطلاق الدورة الـ14 لـ«القومي للمسرح»

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ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 14، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وذلك 27 سبتمبر، ويختتم فعالياته 9 أكتوبر المقبل، حيث يقام حفلي الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

كما تتنافس فيه العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين فقط هما: مسابقة للعروض المسرحية، ومسابقة أخرى للمقال، والتى تنقسم إلى: «النقدى التطبيقى» و«الدراسة النظرية»، أما الجهات التي يحق لها الاشتراك في مسابقة العروض المسرحية فهى: البيت الفنى للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفرق المستقلة والحرة، البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية، بالإضافة للجهات الإنتاجية الآتية، مركز الهناجر للفنون، مراكز الإبداع الفني، فرق المسرح الخاص والمعهد العالى للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعى والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسى ومنظمات المجتمع المدنى وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالى.