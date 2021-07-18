ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة تامة منذ 14 ساعة.. فنان يكشف «الوضع الصحي الخطير»

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كشف الفنان تامر مجدي آخر التطوارت الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية، مؤكداً عن دخولها في غيبوبة .

وقال مجدي عبر حسابه على فيس بوك: «ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعه بسبب خطأ طبي أثناء إجرأها عملية ..ارجوكم ارجوكم ادعولها ...الدعاء بيغير الأقدار ..ألطف بيها يارب».

أعلن الفنان أحمد العوضي خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، طالباً من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقال العوضي، اليوم، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».

وأضاف: «اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها»، دون الكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها زوجته.