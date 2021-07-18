أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إنخفاض ‏مؤشر جودة الهواء نتيجة تأثير العوامل الجوية.. والتحسن الثلاثاء -
«شعراوي» يتابع مع محافظ القاهرة منظومة المخلفات والمشروعات القومية والسيولة المرورية -
انتظام طلاب العلمي لأداء امتحان الجيولوجيا والتفاضل بلجان مدارس الأقصر -
أولمبياد طوكيو 2020..«متحولة جنسية» تثير الجدل عن مشاركتها -
لاعب الزمالك يتوقع هبوط أسوان والإنتاج الحربي و دجلة للقسم الثاني -
وفد أمريكي يزور السودان ويؤكد استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار -
شاب سوري يحول الخردة إلى أعمال فنية في إسطنبول -
تداول أسئلة الجيولوجيا والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة -
وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات -
العريان: لن نفقد الامل بعد هذه الاخفاقات واملنا كبير في اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة تامة منذ 14 ساعة.. فنان يكشف «الوضع الصحي الخطير»

Print
ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة تامة منذ 14 ساعة.. فنان يكشف «الوضع الصحي الخطير» ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة تامة منذ 14 ساعة.. فنان يكشف «الوضع الصحي الخطير»

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان تامر مجدي آخر التطوارت الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية، مؤكداً عن دخولها في غيبوبة .

وقال مجدي عبر حسابه على فيس بوك: «ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعه بسبب خطأ طبي أثناء إجرأها عملية ..ارجوكم ارجوكم ادعولها ...الدعاء بيغير الأقدار ..ألطف بيها يارب».

أعلن الفنان أحمد العوضي خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، طالباً من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقال العوضي، اليوم، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».

وأضاف: «اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها»، دون الكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها زوجته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع (47) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

رفع (47) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

سحب (3634) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

سحب (3634) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

«وصلة مزاح».. اعترافات سيدتين بالتعدي على رجل بـ «فيديو التنمر» في الحسين

«وصلة مزاح».. اعترافات سيدتين بالتعدي على رجل بـ «فيديو التنمر» في الحسين

رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ

رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ