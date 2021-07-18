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بعد 11 يوما في المستشفى.. بابا الفاتيكان يظهر علنا للمرة الأولى

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بعد 11 يوما في المستشفى.. بابا الفاتيكان يظهر علنا للمرة الأولى بعد 11 يوما في المستشفى.. بابا الفاتيكان يظهر علنا للمرة الأولى

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ظهر البابا فرنسيس، الأحد، علانية للمرة الأولى منذ العودة إلى الفاتيكان في منتصف الأسبوع الماضي.

وذلك بعد أن أمضى 11 يوما في المستشفى وقال للمهنئين بسلامته إن من الضروري أن يأخذوا استراحة من أعباء الحياة الحديثة.

وقال البابا في عظته الأسبوعية من نافذة تطل على ساحة القديس بطرس: «دعونا نكبح السعي المحموم هنا وهناك الذي تمليه علينا جداول أعمالنا.. فلنتعلم أن نأخذ استراحة ونغلق الهاتف المحمول».

وكان الأطباء استأصلوا جزء من قولون البابا (84 عاما) في جراحة أجريت يوم الرابع من يوليو الجاري في أول أزمة صحية كبيرة يواجهها منذ تولى البابوية قبل ثماني سنوات.

المصرى اليوم

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