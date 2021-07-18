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كارثة جديدة.. تفشي كورونا على متن سفينة كورية جنوبية بالشرق الأوسط

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كارثة جديدة.. تفشي كورونا على متن سفينة كورية جنوبية بالشرق الأوسط كارثة جديدة.. تفشي كورونا على متن سفينة كورية جنوبية بالشرق الأوسط

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنها ستعيد جميع الجنود المتواجدين على متن سفينة تشارك في دورية لمكافحة القرصنة بالشرق الأوسط بعد ثبوت إصابة عشرات الجنود بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن فريق إحلال سيقود الباخرة عائدا إلى البلاد.

وذكرت الوزارة أن طائرتي نقل ستقلعان إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق الأحد، مؤكدة أن 61 جنديا آخر على متن مدمرة «الملك مونمو العظيم» أصيبوا بالفيروس، ليصل الإجمالي للإصابات بين البحارة إلى 68 حالة.

ويخشى أن يرتفع هذا الرقم أكثر، بعد ظهور نتائج اختبارات الفيروس التي تم إجراؤها على جميع الأفراد الآخرين على متن السفينة البالغ عددهم حوالي 300 فرد.

وسجلت كوريا الجنوبية 1454 حالة إصابة بالفيروس يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 177951 بينما يبلغ عدد الوفيات 2057.

المصرى اليوم

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