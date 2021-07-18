أخبار عاجلة

تداول أسئلة الجيولوجيا والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة -
وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات -
العريان: لن نفقد الامل بعد هذه الاخفاقات واملنا كبير في اليد -
المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك -
الإسماعيلي يوجه رسالة لايهاب جلال قبل مواجهة بيزاميدز -
التايكوندو يكشف سر الفوز بميداليات الأولمبياد -
الزمالك يتهم عضو مجلس إدارة بالأهلي بالتفاوض مع «لوجستي» وقت تدريبه للزمالك -
"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه -
نجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية -
"نواب جمهوريون": "أدلة وافرة" على تسرب كورونا من "ووهان".. تجارب صينية- أمريكية! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تهيئ 252 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية

Print
"الشؤون الإسلامية" تهيئ 252 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية "الشؤون الإسلامية" تهيئ 252 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية
موعد إقامتها في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تهيئة "132" مسجداً، و"112" جامعاً، و"8" مصليات في جميع محافظات المنطقة؛ والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم.
وأوضح الفرع أن موعد إقامة صلاة العيد في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه

"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه

نجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية

نجران.. نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني ذبحة صدرية

"نواب جمهوريون": "أدلة وافرة" على تسرب كورونا من "ووهان".. تجارب صينية- أمريكية!

"نواب جمهوريون": "أدلة وافرة" على تسرب كورونا من "ووهان".. تجارب صينية- أمريكية!

جوجل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراءٍ تُطبقه في 27 سبتمبر

جوجل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراءٍ تُطبقه في 27 سبتمبر