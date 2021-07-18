خليفة ميركل يعتذر عن نوبة ضحك أثناء تفقد المناطق المتضررة من الفيضانات

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بعد عاصفة انتقادات، اعتذر أرمين لاشيت، المرشح الأول لحكم ألمانيا خلفا لأنجيلا ميركل، عن «ضحك مبالغ فيه» أثناء تفقد المناطق المتضررة من الفيضانات.

وبينما كان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يلقي بتعابير وجه جادة وحزينة، كلمة تضامنية مع المتضررين وضحايا الفيضانات التي ضربت غرب ألمانيا، وخاصة ولاية شمال الراين ويستفاليا، ظهر لاشيت في الخلفية، يضحك بشكل مبالغ فيه مع 6 أشخاص، رغم أنه حاكم الولاية الأكثر تضررا، والشخص الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يحكم البلاد خلفا لأنجيلا ميركل.

وبعد يوم حافل بالانتقادات من كل الطيف السياسي وعلى المنصات الإعلامية أيضا، كتب لاشيت على «تويتر»: «مصير المتضررين مهم جدا بالنسبة لنا.. أنا آسف للانطباع الذي نشأ عن موقف خلال محادثة. لم يكن هذا لائقا وأنا آسف».

وبالتزامن مع اعتذار لاشيت، كتبت إذاعة غرب ألمانيا «الكلمات التي قالها فرانك فالتر شتاينماير إلى الناس في إرفتشتات في ولاية شمال الراين ويستفاليا، تهدف إلى إظهار التضامن مع الحزن، وعلينا أن نحترم هذه الكلمات».

وتابعت «هذا الاحترام يستحقه الضحايا والمتضررون، لكن من غير المناسب أن يضحك شخص على هذا الوضع.. هذا تصرف غير محترم».

وأضافت «في الحملات الانتخابية، ترسم إدارة الحملة كل المواقف، وتكتب كل الكلمات، وتنظم حتى الايماءات الصغيرة، لكن هناك لحظات قليلة يسقط فيها الضوء في لحظة غير محسوبة ومفاجئة، على المرشح.. وكان مشهد الضحك واحدا من هذه اللحظات».

ومضت قائلة «على الجميع أن يسأل نفسه الآن، إذا كان لاشيت مؤهلا لحكم ألمانيا، أو إن كنا نثق به لشغل منصب المستشار».